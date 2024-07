Laci bácsi feleségével, Rózsi nénivel, fogadta otthonában vendégeit. Az ünnepelt sok történetet mesélt a régi időkről. Gyerekként az iskola után elment már dolgozni állami gazdaságokba, dolgozott a vízműnél, utána a kondorfai tsz-be került és onnan vonult nyugdíjba. Rózsi nénivel 1957-ben ismerkedett meg és 1959-ben kötött házasságot, immár 65 éve élnek együtt boldogságban, szeretetben. Két gyermekük született: 3 unokával és egy dédunokával büszkélkedhetnek. Laci bácsi szabadidejében bádogos munkákat is elvállalt, a feleségével rengeteg ágseprűt kötöttek, ez utóbbi jövedelméből vették az első autójukat.

Forrás: VN

Mesélt arról is: régen hegedült, harmonikázott, több lakodalomban is játszott, de zenélt más településeken is, Kondorfán báli mulatságokon. Laci bácsi ma is aktív, szellemileg friss, zöldségeskertet művel, gondozza az udvar tyúkjait. A tűzifát még ő maga fűrészeli össze körfűrész segítségével. Minden reggel elolvassa a Vas Népét, rádiót hallgat, televízióból tájékozódik, nézi a friss híreket.