A térség egyik legnagyobb kutyás rendezvényén az elbírált kutyák Hungária Junior Champion, Hungária Champion és Hungária Veterán Champion címet is szerezhetnek – derül ki a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége tájékoztatásából. A versenyen idén is kiemelt figyelmet kapnak a fiatal felvezetők. Nekik a kiállítással egy időben tábori képzést tartanak neves hazai és külföldi szakemberek. A fiataloknak lehetőség nyílik a kutyafajták megismerésére, felvezetésük kipróbálására.

A kilenc magyar kutyafajta népszerűsítése idén is kiemelt feladat, ezért a kiállítás mindhárom napján 10 és 14 óra között a Magyar Kutyafajtákat Megismertető Tanösvényen a gyerekek több állomáson végig haladva egyszerű feladatokat megoldva ismerhetik meg a magyar kutyafajtákat, ajándékba játékos fajtaismertető könyvet kapnak, sőt személyesen is találkozhatnak a magyar kutyafajtákat tartókkal és lehetőségük lesz a kutyák simogatására is.

A kiállítás idén a Nádasdy Fesztivál társrendezvénye, melynek szintén ugyanebben az időpontban ad otthont Sárvár, vasárnap 10 órától a Nádasdy-vár udvarán lesz majd az öt magyar pásztorkutya, a pumi, a puli, a komondor, a kuvasz és a mudi fajtabírálata. Közülük a legszebbek a Nádasdy Fesztivál különdíját is megkapják.

A szervezők a hobbi és keverék kutyásokra is gondolnak, szombaton 12 órától számukra rendeznek szépségversenyt. A keverék, valamint fajtatiszta, de törzskönyvvel nem rendelkező kutyák gazdái a helyszínen nevezhetnek kicsi-, közepes- és nagytestű kategóriában.

A programok minden nap 10 órától kezdődnek fajtabírálatokkal, délután pedig a nap legszebb kutyái mutatkoznak be a Best in Show-ban.