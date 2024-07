A BMKE által szervezett népzeneoktatásban résztvevők – a Csörge és a Szélforgók Népzenei Együttesek tagjai - nem sokat pihentek a tíz éves jubileum megünneplése után. A nyár eddigi legmelegebb napjain hangszert ragadtak és négy napon keresztül reggeltől estig zenéltek, bővítették repertoárjukat. Az őrvidéki zenészekhez csatlakoztak a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola népzene szakos diákjai is, valamint olyanok is, akik még csak ismerkednek a hangszerekkel. A táborban a hegedű, a brácsa, a nagybőgő mellett megszólalt a citera, a lant és a cimbalom is, de természetesen az énekszó sem maradt el - számol be a BMKE.

Forrás: BMKE

Mint írják, a négy nap során Földesi János népzenész, népzene tanár mellett Horváth Bence és Veres Míhaela foglalkozott a táborozókkal. Horváth Bence, a Földesi házaspár egykori tanítványa május óta vezeti a hegedűoktatást a BMKE népzene óráin. Veres Míhaela, népi előadóművész szintén a Földesi házaspárnál kezdte tanulmányait, a táborban az énekesekkel foglalkozott, moldvai, felcsíki dalok voltak a középpontban. A haladók a táborban szilágysági csárdást és frisset, valamint kalocsai népzenét tanultak, a kezdők széki anyaggal és vasi ugróssal ismerkedtek. A szilágysági anyagot a Földesi házaspár Halmos Béla népzenész, népzenekutatóval közösen gyűjtötte a ’90-es években Kanalas Imre selymesilosvai prímástól. A tábor résztvevői az eredeti, Kanalas Imrével készített felvételeket is meghallgatták. A cél, hogy a tájegységek népzenéjét minél autentikusabban sajátítsák el a fiatal zenészek. A tábor végül egy koncerttel zárult, ahova a szülők, hozzátartozók és az őriszigeti érdeklődők is ellátogattak.

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület népzeneoktatása ősszel folytatódik. A próbák szeptember 13-án kezdődnek a Kultúregyesület felsőőri székházában. Minden érdeklődő gyermeket és felnőttet, kezdőket, újrakezdőket és haladókat szeretettel várunk! Zenei előképzettség nem szükséges, érdeklődni az [email protected] e-mail címen lehet.