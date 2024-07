Hűvösnek tűnik az idő a strandoláshoz kedden, a kapun túl mégis nagy a sürgés-forgás: Anna veszi be és adja ki az értékeket. Azt mondja, most végzett az Orlay iskolában, idén csöppent először a munka világába, a nyaralásra gyűjt. Máté a Széchenyi Egyetem hallgatója, de a júliust munkával tölti. Ők felelnek a női- illetve a férfi öltöző rendben tartásáért is, így tennivaló mindig akad. Az intézmény dolgozója meg is jegyzi: sokat segítenek a fiatalok, nélkülük kevesen lennének.

Értékmegőrzés, takarítás, medenceőrködés - csak néhány feladat a sok közül, amelyet diákokok végeznek a nyáron a Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdőben.

Forrás: Cseh Gábor

Somogyi Sárával az egyik medence mellett találkozunk a Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdőben. A Kanizsai Gimnázium tanulója elsődlegesen egy baráti nyaralásra gyűjt, de ha adódik lehetőség, jön majd utána is, szeretne kicsit a jövőre is tartalékolni. Ez a harmadik napja itt, az eddigi tapasztalati jók, szívesen jön dolgozni.

A strand az egyik legnépszerűbb helyszíne a nyári diákmunkának, de örök favorit a kukoricacímerezés és a szőlészet is - ezt már Rozmann Balázs, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet területi igazgatója mondja. Úgy tapasztalja: a bizonytalan évkezdet után pozitív irányba változnak a gazdasági körülmények, bár jelenleg is több a dolgozni vágyó diák, mint a munkalehetőség.

Tavaly több mint 1200 diák kapott tőlük fizetést a nyári hónapokban, most is hasonlóra számítanak. A szezonra való felkészülés hónapokkal ezelőtt megkezdődött: a vállalatok április-májusban kiosztják a szabadságokat, majd jelzik, mikor, mennyi munkaerőre számítanak. Az árnyékolástechnikai cégtől kezdve az építőipari vállalkozástól, a gyorsétteremen és a mozin át az áruházakig mindenhol ott vannak a diákok - nyáron nyilván többen, de sokan évközben is. Több helyen eltolt munkarendet biztosítanak a diákoknak: nem műszakban, hanem például a tanórák után dolgoznak néhány órát. Szünidőben 15, egyébként 16 éves kortól engedélyezett a diákmunka.

Rozmann Balázs fontosnak tartja kiemelni: ma már nem csak a szalag mellé keresnek diákokat. A szellemi, szakmai munkákban is egyre több helyen számítanak a fiatalokra, ezért több ízben önéletrajzot kér, felvételiztet a szövetkezet. A felkészültség, körültekintés gyümölcseként a legtöbb ilyen diákjukból állandó munkaerő válik néhány éven belül az adott helyen.