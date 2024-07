Az eladó lakóingatlanok száma 2022 június végéhez képest 33 százalékkal, 110 ezerről 146 ezerre nőtt a múlt hónapban. Ezzel párhuzamosan az összes eladó ingatlanhirdetés száma pedig 148 ezerről közel 200 ezerre emelkedett. Ebből az látszik, hogy bővült a kínálat, ám a kereslet esetében stagnálás, minimális csökkenés tapasztalható, tehát a kereslet nem tudja felszívni az eladó lakóingatlanokat. Ez azt is jelenti, hogy több év után visszatért az a tendencia, hogy a nyári hónapokban alacsonyabb fordulatszámra kapcsol a lakáspiac – magyarázta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Nyaralni ment a lakáspiac Vas vármegyében

Fotó: Cseh Gábor

Vasi “legek”

Megnéztük, a portálon 933 eladó lakást és 1706 házat hirdetnek eladásra Vasban. Kínálatból tehát vármegyénkben sincs hiány. A legtöbbet - egészen pontosan 11,81 milliárd forintot t – továbbra is egy határközeli, 41 szobás, antik bútorokkal berendezett kastélyért kérnek. A sorban a második szintén egy kastély: Az 1 hektáros birtokon található 11 szobás ingatlan 932,88 millió forintba kerül. A dobogó harmadik fokára egy bői családi ház került: az elegáns lakóvilla tágas közösségi helyiségekkel, sok-sok ablakkal, három garázzsal, melléképülettel, úszómedencével, külön bejáratú alagsorral 799 millió forintért árulják.

A “legolcsóbbak” listáját egy káldi, egyszobás ház vezeti – a közepes állapotú ingatlan 5,5 millió forintért lehet az új tulajdonosé. Ennél nem sokkal többet, mintegy 5,99 millió forintot kérnek egy szombathelyi, 37 négyzetméteres szuterén helyiségért A következő a sorban egy Körmend belvárosában található társasház udvari lakása. Az 55 négyzetméteres, felújítandó ingatlanért 7,9 millió forintot kérnek.

Jelenleg az eladó lakóingatlanok iránti kereslet legjelentősebb részét, több mint 60 százalékát a felújítottként, jó állapotúként és újszerűként hirdetett lakások fedik le. A felújítandó lakóingatlanok részesedése 21 százalék feletti az ingatlan.com adatai szerint. Balogh László úgy véli, a most indult Otthonfelújítási Program, és más energiahatékonyság javítását célzó állami, piaci vagy EU-s erőfeszítések hosszabb távon is ráirányíthatják a figyelmet az energiatakarékosság és a korszerűsítés fontosságára. Ennek köszönhetően fejlődés előtt állhat a felújításra váró lakóingatlanok szegmense is a következő években.