- A lakosság minél szélesebb körének elérése céljából a klasszikus módon, szórólapokon keresztül is igyekszünk a bűnmegelőzési információkat közvetíteni a nyári biztonság témakörében. Ebben felhívjuk a figyelmet a gépkocsi feltörések megelőzésére, tehát arra, hogy ha kiszállunk az autóból, látható helyen ne hagyjunk semmit. Illetve rögtön zárjuk be a gépkocsit, még akkor is, ha csak rövid időre parkoltunk le - fogalmazott Barabás Mónika rendőr őrnagy, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának alosztályvezető-helyettese.

Nyári biztonság távolról is

Kiemelte azt is, hogy nyaralás során is gondolnunk kell az otthonunk biztonságára. A nyaralás megkezdése előtt fontos ellenőrizni, hogy az ablakok és ajtók – beleértve a teraszajtót is – be vannak zárva. - Ne tegyük közzé közösségi oldalakon, hogy elutaztunk, esetleg kérjünk meg ismerőst vagy rokont, hogy a redőny állásán változtasson vagy vigye ki a kukát kukanapon. Szerezzünk be időzíthető és programozható lámpákat, amivel azt imitálhatjuk, hogy otthon vagyunk. Ugyanúgy kis költségből beszerezhető a bizonyos tévéfény szimulátor, ez a tévének a villogó fényét tudja utánozni, ez is olyan benyomást kelt, mintha otthon lennénk - tanácsolta az őrnagy.

Hozzátette, ha van riasztórendszer a házban, akkor természetesen kapcsoljuk be indulás előtt, felhívta rá a figyelmet, hogy viszonylag olcsón lehet már olyan kamerát beszerezni, aminek a telepítéséhez nem feltétlenül kell vagyonvédelmi cég, mi magunk is meg tudjuk ezt oldani és okostelefonnal néha rá tudunk nézni a lakásra.

Nyaralás közben is legyünk résen!

Nyaralás közben is ügyelni kell a szállás biztonságára. Az ajtókat mindig zárjuk be, és ne hagyjuk nyitva a földszinti szoba ablakát. A strandokon érdemes az értékmegőrzőket használni, értéktárgyainkat pedig ruházatunk belső zsebében vagy zárható táskában tárolni. - A kerékpárok és elektromos kerékpárok védelme érdekében használjunk olyan zárat, amely átfogja a vázat, a kerekeket és egy rögzítési pontot - tanácsolta Barabás Mónika. A nyári időszakban se feledkezzünk meg az adataink védelméről. Bizalmas banki információkat ne adjunk meg senkinek, és ne töltsünk le programokat idegen személy kérésére. Online fizetésekhez használjunk virtuális bankkártyát.