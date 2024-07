Az első alkalommal Papp Bálint, a nyugdíjas egyetemet szervező Muraba Európai Területi Társulás igazgatója elmondta, szervezetük számára kiemelt jelentőségű a közösségi események szervezése is, ezért is szentelnek külön figyelmet az ilyen jellegű programok előkészítésének. A Tánc nem korfüggő címmel Horváth Kristóf, a PresiDance TSE vezetője, világbajnok táncosa tartott gyakorlati foglalkozást a résztvevőknek. Jó példaként említették a Vadász Józsefné, Anilka által működtetett szenior örömtáncot is. A második előadás során Szép Renáta és Varga Bence az irodalom és a zene fúziójáról tartott igazán értékes bemutatót, elénk tárva a versek és a dalszövegek üzeneteit, párhuzamait. Renáta verses műsorai mellett Bence előadásában több Zaporozsec-dal is felcsendült. Igazán különleges élményben lehetett részük azoknak, akik ott voltak az előadásokon. Ráadásul mindkét alkalommal tehetséges helyieket hallhattak az érdeklődők.