Remek ötletnek mondható az a kezdeményezés, mely a XXIII. Nemzetközi Fazekas Fesztivál és Vásár keretében valósult meg. Apagyi Zsolt ügyvezető elmondása szerint az egyik céljuk az volt, hogy megmutassák a nagyközönségnek, hogy miként is dolgoznak a mesterek, hogyan készül egy termék. Ez pedig tökéletesen sikerült, ugyanis nagyon sokan voltak kíváncsiak arra a produkcióra, amely rekordkísérletnek is minősült. Sebestyén István 25 esztendeje mondhatja magát a magyar rekordok adminisztrátorának. Ezúttal is ő érkezett Magyarszombatfára, hogy ügyeljen a részletekre, és persze hivatalossá tegye a csúcsot. – Ez egy úgynevezett tömegszerűségi rekordkísérlet volt. Ennek az a lényege, hogy egy helyszínen, egy időben minél több ember végezzen egy különleges tevékenységet, amit ebben az esetben a korongozás jelentett.