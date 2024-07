A megnyitón Köszöntőt mondott Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas vármegyei igazgatója. Elmondta: ez már a 13. alkalom, amikor valamelyik Vas vármegyei település „belakja” a teret, és megmutatja értékeit. Egy évvel ezelőtt indult a lehetőség, és folytatják is, hiszen itt megmutatkozik, „mennyi gyönyörűség, mennyi kincs van ezeken a településeken”. Nincs ez másként ma sem, hangsúlyozta: „nem is tudjuk, hova nézzünk!”. A két vitrin bőven kevés lett, és a sok-sok érték és látnivaló valóban teljesen betöltötte a teret.

A községet Nováky Ernő polgármester mutatta be, és kiemelte a helyi tűzoltók tevékenységét is. Harminc kilométeres körzeten belül elsősorban rájuk számíthatnak ők, és a környék is, ha baj van. Felhívta a figyelmet a kirakatokban látható festményekre: az egyiket egy pápoci művész készítette, ami az egyik legnagyobb helyi értéket, a kápolnát ábrázolja. Ez még a jáki – hasonló stílusban épült – kápolnánál is régebbi, és mintául szolgált annak építéséhez.