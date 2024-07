A püspök úgy fogalmazott: – Európának addig van jövője, amíg az értékekhez, mint a hit, a kereszténység, a felebaráti a szeretet, a becsület ragaszkodik. Erre utal a Batthyány-család jelmondata is: Fidelitate et fortitudine (Hűséggel és bátorsággal), amit Batthyány-Strattmann László megújított Fidelitate et caritate (Hűséggel és szeretettel) mondatra. Sok nemzetiség él a burgenlandi határvidéken, a Szombathelyi Egyházmegye nyugati szélein is. Ezek nagy erővel őrzik anyanyelvüket és a kereszténységhez való ragaszkodást is. A mai ünnep a Batthyány-családot megerősítheti őseinek értékeiben, amelyek a családot naggyá és a magyar történelemben az egyik legpozitívabb értékeket hordozó nemesi családdá tették, a jelenlévőket pedig abban, hogy ezek az értékek tarthatják meg Európát.