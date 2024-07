PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ: a legnépszerűbb az ápolás és betegellátás alapképzési szak. A PTE tíz kara között meghatározó szerepet tölt be az Egészségtudományi Kar mind képzési kínálatát, mind hallgatói létszámát tekintve: hat alapképzési szakon, 19 szakirányon, 13 mesterképzési szakon és két felsőoktatási szakképzésen nyújtanak képzési lehetőséget. A kar hallgatói létszáma dinamikusan nő: míg 2010-ben 2352, addig 2024-ben már 3727 hallgató folytatja ott tanulmányait. A 2024-es felvételi eljárás ponthatárait a közelmúltban hirdették ki. Az eredményekről a kar dékánja, Prof. Dr. Ács Pongrác nyilatkozott:

PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ: a legnépszerűbb az ápolás és betegellátás alapképzési szak

Forrás: Cseh Gábor

– Örömteli, hogy az ETK a 2024-es tanévben is eredményes általános felvételi eljárást tudhat maga mögött, a karon szeptemberben összesen 1171 hallgató kezdheti meg tanulmányait. Nagy eredmény, hogy a PTE szakjai közül a legtöbb hallgató – több mint 880-an – az ETK egyik szakára, az ápolás és betegellátás alapszakra érkezik. A PTE-n az általános felvételi eljárásban 2016 óta, így idén is, a legtöbb állami ösztöndíjas hallgatót az Egészségtudományi Kar vette fel. Az egyetemre felvett hallgatók 20,92 százaléka, tehát a felvettek egyötöde az ETK hallgatójaként kezdheti meg tanulmányait. Az egészségügyi képzési terület alapképzési szakjai esetében 1225-en kezdhetik meg tanulmányaikat, így a kar továbbra is jelentősen hozzájárul az egészségügyi ágazat szakemberszükségletének biztosításához. A kiemelkedő hallgatói létszámot még a határon túli székhelyen kívüli felvételi adatok tovább emelik majd.

PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ: a legnépszerűbb az ápolás és betegellátás alapképzési szak

Ács Pongrác a Szombathelyi Képzési Központra vonatkozóan elmondta: 111 elsőéves kezdheti meg a tanulmányait szeptembertől, közülük 32-en nappali munkarendű képzésekben és 79-en levelező munkarendben. A legnépszerűbb képzés az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász és ápoló szakiránya volt, amelyekre újabb 32 és 24 hallgatót vettek fel.

A dékán arra is kitért, hogyan tud megfelelni a PTE ETK a hazai felsőoktatás új kihívásának, a nemzetköziesítés kérdésének.