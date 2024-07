Télen, majd aztán a tavasz folyamán a gépműhelyekben gondos, aprólékos munkával megjavították a kombájnokat, szállítójárműveket a nagy nyári kihívásra. Az átvizsgálás során kiderült, folyik-e olaj vagy üzemanyag valahol. Esetleg megszorul egy forgó alkatrész (ilyen sok van), ami aztán felhevülve tüzet okozhat? És úgy általában: menjenek a gépek, legyen folyamatos a munka! Szezonális, sietős feladat a betakarítás: bármikor megszakíthatja eső, felázott talaj… legalább a gépállást próbálták lehetőség szerint minimalizálni. Aztán a felkészítést követően, már az aratás kezdete előtt jött az említett gépszemle, ahol tűzoltók és műszaki szakemberek is áttekintették őket.

Gépóriások - A 40 évvel ezelőtti újságcikk a Vas Népében

Eltelt negyven év, és megkereste lapunkat Simon Tihamér, aki akkor és ott gyerekként csodálta meg a gépmonstrumokat. Nem volt ezzel egyedül! Így ment ez sok-sok faluban; számos tizenéves srác számára is várva várt alkalom volt az aratás megkezdése. Nem kütyük és internet, nem a közösségi média vagy az online tér jelentette a mindennapi eseményt, érdekességet. Akkor még a természetben, személyes közösségben éltek és mozogtak, kapcsolatban a felnőttekkel is – és a mindennapi munkával is. És ez nem csak a gépek távoli csodálatát jelentette! A jószívű és/vagy lazább kombájnos bizony felvette és néha oda is engedte a kormányhoz is őket. Többeknek pedig a munka szó szerinti volt: lányok a könyvelésben segédkeztek a mező szélén, fiúk a pótkocsi tetején igazították el a gabonakupacokat vagy éppen a munkások számára vizet hordtak ceglédi kannákban.

Nemesbődön, a hajdani téesz udvarán – negyven év múltán

Fotó: © Cseh Gábor

Tihamér számára nem múltak el nyomtalanul azok az évek. Az akkori masinák vonzása nem csökkent, és az évek egy egészen különös hobbit hoztak magukkal: gyűjteni kezdte ezeket a gépeket. Számára hatalmas élmény (szó szerint is), hogy az akkori álom megvalósulhatott. Elsősorban a hajdani NDK (vagyis a szocialista Német Demokratikus Köztársaság) gyártmányai kerültek fókuszba: a Fortschritt és az IFA. Előbbi kombájnokat, szecskázógépeket és traktorokat, utóbbi pedig kisebb-nagyobb teherautókat, valamint motorokat gyártott. Ma már nem létező cégek ezek, a rendszerváltás ott is megszüntette a szocialista típusú ipar termékeit, és nyugati cégek (piacszerzési céllal) megvették, majd felszámolták őket. De az E516 kombájn, a többezernyi IFA, a csehszlovák Zetorok és a szovjet gyártású MTZ traktorok évekig, évtizedekig szolgálták hűségesen gazdáikat – akár még ma is találkozhatunk velük falvakban.