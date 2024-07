Az MCC Középiskolás Programja is népszerű

Az idei felvételi időszakban több mint 600 középiskolás diák nyújtotta be jelentkezését. Szeptembertől indul útjára felmenő rendszerben a KP FAKT program, amelyben a tanulási folyamatot egyetemi szintű oktatási-kutatási tapasztalattal rendelkező mentortanárok segítik, akik a diákokkal közösen éves fejlesztési célokat határoznak meg, valamint folyamatos visszajelzéseket adnak az elvégzett munkára és tanulási eredményekre.

Egyetemi program Nyugat-Dunántúlon Győrött

Jelentős az érdeklődés az MCC Egyetemi Programja iránt is, amelyre még mindig pályázhatnak a középiskolai tanulmányaikat most befejező diákok. A Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye hat képzési központja (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Szeged, Pécs) várja azokat a fiatalokat, akik egy szakmailag kiváló, motiváló és összetartó közösséghez szeretnének csatlakozni. A szombathelyi végzős diákok körében is egyre népszerűbb a program, az idei évben is többen adták be jelentkezésüket. A leendő hallgatók Budapesten július 28-ig, a többi képviseleten pedig augusztus 8-ig adhatják be jelentkezésüket.

Az Egyetemi Program keretein belül működő juniorképzéssel az MCC még több diáknak teszi elérhetővé térítésmentes tehetséggondozó programjait. A képzés célja, hogy az MCC magas színvonalú, közös nevezőre hozott alaptudást kínáljon a diákoknak, amelyet tanulmányaik és karrierútjuk során magabiztosan használhatnak.