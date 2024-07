A reggeli regisztrációt követően Karácsonyi Tamás halászati őr és Kádi Attila a Répcelaki HE. elnöke, Szövetség elnkségi tagja nyitotta meg versenyt. Az első feladat elméleti vetélkedő volt.a versenyzőknek halfelismerésből, illetve alaphorgászati kérdésekből kellett számot adni tudásukról. Az "egynyarasoknál" holtverseny alakult ki Németh Annabella és Linter Hunor között. Az "előnevelteknél" Buthi Benjámin teljesített legjobban.

A tesztírást követően a barkácsolás következett, egy finomszerelékes úszós spiccbotos felszerelést kellett összeállítaniuk. A fiatalok előkét kötöttek, a szervezők nézték továbbá a horog kötését és az ólmozást is figyelembe vették többek között. Barkácsolásban az alsóbb korcsoportosoknál Buthi Benjámin teljesített ismét a legjobban, második helyre ketten is felértek: Firisz Hanna és Földvári Ádám. Az ifiknél pedig Linter Hunor a leggyorsabban és magabiztosan szerezte meg az első helyet.

Forrás: VN

A főszám a horgászat volt: az időjárás nem nagyon kedvezett a versenyzőknek, az erős északi szél megnehezítette az úszós módszer használatát. Az első órákban kevésbé evett a hal a megszokottnál, de a végére senkinek nem maradt üresen a szákja. Az "egynyarasok" közül évek óta címvédő Linter Hunor örülhetett, aki stabil horgászattal, rakós bottal 6780 grammot fogott. Az "előneveltek" közül Firisz Hanna 3580 grammot fogott, köztük közel egy 3 kilogrammos ponttyal, ezzel maga mögé utasítva a mezőny többi versenyzőjét.

A mérlegelést követően nem volt megállás, hiszen a fiatalokra még várt az utolsó szám, a célbadobás. A versenyen 10 és 15 méterről kellett dobnia a versenyzőknek 5 és 5 alkalommal. A viharos szél nehezítette a feladatot, de így is minden távon szépen teljesítettek. Az "egynyarasok" közül Linter Hunor és Németh Bence azonos ponttal, 60-60 pontot dobva osztoztak az első helyen. Buthi Benjámin a Répcelaki H.E. versenyzője, magabiztos dobással, 64 ponttal mindenkit maga mögé utasított az "előneveltek" korcsoportjában.

“Egynyarasok” kategóriában Linter Hunor (Répcelaki H.E.) megvédte a címét.Második helyezett Németh Bence (Celldömölki H.E.) lett, a harmadik helyen pedig Németh Annabella (Ikervári H.E.) végzett.