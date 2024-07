Kiállítás 42 perce

Ritkán látott festmények, fotók és háromezernél is több elhangzó név - Így emlékezik Szombathely a holokausztra

Szász Endre Auschwitz-sorozata is látható lesz egy most nyíló szombathelyi kiállításon. A képek, amelyeket az ismert művész gyermekkori zsidó szerelme, Berger Kati emléke ihletett, eddig is a Szombathelyi Képtárban voltak, most azonban a nagyközönség is megismerheti azokat.

Forrás: frisss.hu

Július 4-e a szombathelyi zsidóság elhurcolásának emléknapja. Idén ezen a napon kiállítás nyílik az Irokéz Galériában Auschwitz-témájú alkotásokból - erről beszélt a hitközség elnöke a keddi civil sajtóreggelin - írja a frisss.hu. Az ötlet Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművésztől származik, aki a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnökének, Sugár Juditnak hívta fel a figyelmét korábban a Szombathelyi Képtár gyűjteményében található különleges műalkotásokra, Szász Endre Auschwitz-sorozatára. - Ezeket a képeket, kiegészítve több zsidó és nem zsidó alkotó, Deim Pál, Dési Huber István, Kondor Béla, Krón Jenő, Ország Lili műveivel az Irokéz Galéria állítja ki csütörtöktől, a megnyitó 17 órakor lesz. Frölich Róbert országos főrabbi mond köszöntőt, és Tóth Csaba mint kurátor nyitja meg a tárlatot - mondta Sugár Judit. Az esemény után Mementó címmel a Batthyány téren is kiállítás nyílik. Kardos Tamás fotóinak megtekintése közben a közönség az elhurcolt szombathelyi zsidók, összesen 3115 ember nevét hallhatja majd. Július 7-én, vasárnap tartják a hagyományos holokauszt-megemlékezést, ezen a napon 11 órára várják a szombathelyieket a Batthyány téri imaterembe.

