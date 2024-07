Nyaranta előkerülnek a motorok, a robogók, a mopedek, és jó néhány éve sláger az elektromos roller is. Utóbbi alapvetően jó, hasznos és környezetkímélő közlekedési eszköz – viszont jókora veszélyeket is magában rejthet. Múlt héten egy elektromos rolleres fiatal férfi haladt szabályosan a járdán rollerével a Széll Kálmán utcában, amikor egy, a járdára tett terelőtáblatalpnak ütközött, amit egy valószínűleg megsüllyedt aknafedélre tettek rá. A talpban nem volt tábla, csupán a nehéz, tömör talp volt, abban esett hatalmasat a rolleres. A fiúhoz mentőt kellett hívni, a keze, a lába és a feje is megsérült, kórházba szállították – írtuk akkor. Rolleresek, óvatosan!

Rolleresek, óvatosan!

Forrás: Horváth Balázs

Kedden kérdésekkel fordultunk a Szova Nzrt.-hez, hogy megtudjuk: az önkormányzati cég tette-e ki jelzőtábla nélkül a talpat, s ha igen, miért helyezte így ki. Rákérdeztünk arra is, hogy az esetnek milyen következményei lehetnek – már ami az úthibák jelzését illeti. Megkérdeztük, jelenleg mennyi jelzőtáblájuk van városszerte az utakon, járdákon, közterületeken. Mire figyeljünk, ha rollerre szállunk? – Nagy probléma, hogy hazánkban meglehetősen alacsony a közlekedési kultúra, és gyakran ez alól az elektromos rolleresek sem kivételek – mondta el érdeklődésünkre Unger József közlekedésbiztonsági szakértő. – Sokan arra használják az elektromos rollereket, hogy száguldozzanak velük, van olyan e-roller, amelyiknek 85 km/h a végsebessége. Az elektromos rollerek instabil, könnyű kis szerkezetek, nem arra találták ki őket, hogy versenyezzenek velük. Másrészt hasznos lenne – bár nem kötelező –, hogy lehetőleg fej-, könyök- és térdvédőt szerezzenek be azok, akik e-rollereznek.