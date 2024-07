Csordogál a nyár, már csak emlék a tanévzáró, de még nem számlál vissza aggódva a gyermek, ahogy mi is tettük anno: hány hét van még hátra. Évről évről kevesebb fejtörést okoz a felügyeletét megoldani, inkább arra koncentrálunk, hogy értelmesen teljen a szünideje. A felső tagozatba készülő csemete már nem vágyik kettőnél több táborba. Annál inkább – végre-valahára – egy saját mobilra, amin nem kell osztoznia senkivel. Az ellenérvek, a lebeszélés egyre kevésbé hatnak. Nem csoda, hiszen mi is telefonon bonyolítjuk az életünket és hatalmas a kortársnyomás. Mit engedjünk, hogyan korlátozzunk, mit tiltsunk? Ellenség lesz a mobil és függőséget okoz vagy hasznos barát, ami megnyitja a világot? – nagy dilemma. Ebben is mérföldkő lesz ez a nyár.