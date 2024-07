A Macskakommandót 2020-ban jegyezték be egyesületként, ám a lelkes önkéntesekből álló csapat már előtte néhány évvel megkezdte tevékenységét. Mint Nikolettától megtudtuk, a fő tevékenységük a kóbor macskák és a rászoruló családok cicáinak ivartalanítása, ám néhány állatot olyan sanyarú körülmények között találtak, hogy korlátozott létszámban és önkéntesen, de be is fogadják azokat, amíg gazdát nem találnak a számukra. - Az egyesület a macskamentést nem tudja felvállalni, hiszen annyi a segítségkérés, hogy azt nem lehetne bírni. Ezért fontos a megelőzés, hogy ne legyen annyi kiscica, hiszen képtelenség ennyi jó gazdit találni – mondja. A hangsúly pedig a jó gazdikon van. Ugyanis, mint megtudtuk, a menhelyekhez hasonlóan a Macskakommandó is egy kérdőív kitöltését követően - amelyben igyekeznek megismerni, hogy mégis milyen emberhez és milyen körülmények közé kerülne az állat – kizárólag benti tartásra és kapcsolattartással adnak örökbe macskát.

Fotó: © Cseh Gábor

- Sokan etetnek kóbor macskákat, akik, bár nem tudják befogadni őket, törődnek a sorsukkal. Helyettük tudja felvállalni az egyesület a cicák ivartalanítását. De van olyan is, hogy becsengetünk házakba, ahol sok macskát látunk és felajánljuk, hogy szívesen ivartalaníttatjuk őket. Ezt van, aki örömmel fogadja, de sajnos sokan nem élnek a lehetőséggel. Emellett igyekszünk rászorulókat is támogatni ilyen módon – magyarázza az egyesület vezetője.

Fotó: © Cseh Gábor

A Macskakommandó jelenleg 3-4 aktív tagból áll, örömmel fogadják önkéntesek jelentkezését. Főként Sárvár és Celldömölk környékén végzik a feladatukat, a kiadásaikat pedig pályázatokból, a felajánlott adó egy százalékokból és adományokból fedezik.