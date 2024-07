Helyi közélet 42 perce

Sárváron kétszer lesz szúnyoggyérítés a jövő héten, mutatjuk a részleteket

Sárváron a katasztrófavédelem és a sárvári önkormányzat is végeztetett már földi kémiai szúnyoggyérítést. Az elmúlt hetek csapadékos időjárása és a Rába áradása miatt a szúnyogok továbbra is sok problémát okoznak a fürdővárosban, ezért az irtást folytatni kell. Jövő héten kétszer is várható szúnyoggyérítés.

A Rába áradása után kialakult szúnyoginvázió miatt engedélyezte dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a légi gyérítést Sárváron is Fotó: VN-archív/Benkő Sándor

Mint arról korábban írtunk, a folyók áradása miatt elszaporodott szúnyogok irtása érdekében Müller Cecília tisztifőorvos november 1-jéig engedélyezte a légi, kémiai szúnyoggyérítést egyes településeken, így Sárváron is. Erről értesülve Sárvár Város Önkormányzata engedélyt kért a légi, kémiai szúnyoggyérítésre, és saját forrásból elvégezteti a légi irtást is, amelyet azonban egyeztetnie kellett a katasztrófavédelemmel is - értesült lapunk. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Sárvár területén a földi kémiai védekezés július 15-én, hétfőn, a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre. Tartaléknapok július 16-a és 17-e lesznek. Sitke község területén is ugyanezen a napon – július 15-én - végez földi kémiai szúnyoggyérítést a katasztrófavédelem, ugyanazokkal a pótnapokkal. Ezt követően tudja Sárvár Város Önkormányzata elvégeztetni a légi kémiai szúnyoggyérítést, azonban a tavalyi évhez hasonlóan csak korlátozott területen. A légi szúnyoggyérítésre július 18-án, csütörtökön kerül sor. A pótnap július 19-én, pénteken lesz. Természetvédelmi területet nem érinthet A Natura 2000 területen fekvő Rába partvonalától 1000 méter védőtávolság megtartását írta elő a hatóság. A kezelés nem érintheti a Sárvári Arborétum természetvédelmi területét és a Hegyközséget sem. Kizárólag a Deák Ferenc utcától és a Sárvári Arborétumtól nyugatra fekvő városrész és Rábasömjén kezelhető. Ezért kiemelten fontos a földi gyérítés is, amelyet jövő héten végez a katasztrófavédelem. Ha szükséges, akkor a légi irtással nem érintett területekre, a sárvári önkormányzat is végeztet majd újabb földi kémiai szúnyoggyérítést.

