A rossz hírt már júniusban közölték a sárvári üzem dolgozóival, a mintegy nyolcvan-kilencven fős kollektívával – osztotta meg lapunkkal az ott dolgozó, nevének elhallgatását kérő sárvári hölgy. Elmondása szerint nagy részük, körülbelül kilencven százalékuk fizikai dolgozó, akik szinte mind a városból vagy annak közvetlen környékéről jártak be. Persze nem kerestek vagyonokat, de nagy részüknek ez is igen fontos bevételi forrás volt. Mint ahogy az is, hogy az egy műszakos munkarend tekintettel volt a kisgyerekes vagy kismama hölgyekre, akik így tudták megoldani a család és munka kettős kihívását. A vállalkozás vezetőségének ígérete szerint a törvényben meghatározott végkielégítést megkapja mindenki.

Már csak bő egy hétig dolgoznak a sárvári üzemben

Fotó: © Cseh Gábor

A cég bejelentette a csoportos létszámleépítést

Megkérdeztük az üggyel kapcsolatban a Vas Vármegyei Kormányhivatalt, akiktől a következő választ kaptuk:

A Sárvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára érkezett csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékbejelentés. A kormányhivatal haladéktalanul felvette a kapcsolatot a munkáltatóval, egyeztetés kezdődött a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások és támogatások biztosításának lehetőségeiről. Az érintett munkavállalóknak a kormányhivatal szakmai segítséget nyújt az álláskeresésben, munkaerőpiaci és humán szolgáltatási programokkal, tanácsadással támogatja a minél előbbi elhelyezkedésüket

-írták.

Ezért zár be a sárvári üzem

A sportruházatot készítő varroda ellen nem folyik csődeljárás, de végelszámolás igen - tudtuk meg a cégnyilvántartásból. Információink szerint a francia tulajdonos tevékenységét Afrikába, Tunéziába, Tunisz városábahelyezi át. Az interneten, az-Cégjegyzék oldalán talált adatok szerint a Millet Mountain Group Hungary Kft. (korábban Lafuma) „végelszámolás alatt áll”.

Kérdéseinkkel megkerestük az érintett céget is Sárváron. Értesüléseink szerint pénteken érkezik a végelszámoló ügyvéd a céghez: őt is megkeressük. Ha többet tudunk, természetesen közöljük olvasóinkkal.

Úgy tűnik, Vas vármegyében leáldozóban a ruhaipar: óhatatlanul felrémlik a Styl nem is olyan régi bezárása, amiről itt írtunk korábban…