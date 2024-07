- A karnevál olyan, mint egy egyszer nyíló virág, ami most három napig fog nekünk nyílni. Ekkor mutatja meg a város a sajátos szépségét, azt, ahogyan máskor nem látjuk – kezdte hangzatosan a sajtótájékoztatót dr. Nemény András polgármester. Hozzátette: fontos, hogy a szokásos programokat tudja hozni a rendezvény, de tudjon is megújulni.

Horváth Soma alpolgármester kiemelte: a karnevál a civil szervezetek, Egyházmegyei intézmények összefogásával valósul meg, amikor is olyan helyszíneket is meglátogathatunk, amelyeket máskor nem lenne lehetőségünk. Ilyen a Püspöki Palota, a Székesegyház tornya és az OTP alatti egykori csatornarendszer. Majd kiemelte az újdonságokat: lesz idén Utcazenei Színpad, ahova a „lelkes amatőrök”, utcazenészek jelentkezhetnek fellépőnek; az egykori tankerület Kossuth utcai épületének udvarán „chill-hangulattal” vár mindenkit a Napközi csapata, az épületben pedig tejeskanna-kiállítás várja az érdeklődőket. Idén először tematikus sétán tekinthetik meg a Bloomsday-re elkészült murális festményeket.

Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. igazgatója elsőként a nagyszínpad fellépőit ismertette: csütörtökön a programot a Savaria Szimfonikus Zenekar nyitja meg, másnap az Európa Kiadó, szombaton a Punnany Massif, vasárnap pedig az Irie Maffia csap a húrok közé. Idén egy különleges fellépő, a zöld-foki-szigeteki Tabanka együttes is Szombathelyre érkezik, akiknek ez lesz az első magyarországi fellépésük. Idén is számos táncos program, Folk-udvar, autentikus programok (mások mellett az olaszországi Legio I. Italica és a harmincadik jubileumát ünneplő Collegium Gladiatorium) lesz a karneválon, a Gayer- parkban berendezett Kalandvárban játékokkal, bemutatókkal várják a gyerekeket, ahol a gyerek akár még „hógolyózhatnak” is a tűzoltóknak hála, akik idén nemcsak tűzzel de jéggel is készülnek a legkisebbek számára. Őket várják a Gyöngyösi Vikingek is, akik három napon át kenuztatják a gyerekeket a patakon. A park este a felnőttek terepévé változik: három este három kamara darabra hívják a színház szerelmeseit. A Zsidó udvarban egyebek mellett fellép majd Malek Andrea és Danics Dóra is. Grünwald Stefánia kiemelte: meghallgatták a karneválozók korábbi észrevételeit, így idén a tinédzser és fiatal felnőtt korosztály számára külön helyszínnel, nekik való fellépőkkel és programokkal készülnek a Belső Uránia udvarban és a Bohémban. Idén is megnyit a Borok Utcája és a Sörtér, ahol ezúttal is kis színpadon, hangulatos aláfestő zenékkel készülnek a fellépő formációk.