A két kilogramm sertéscombot-lapockát minden csapat megkapta a helyszínen, a horvátnádaljai focipálya melletti zöldterületen (a Körmend VSE és az önkormányzat közreműködésével-hozzájárulásával), amely ideális terep a főzésre. A részletekről a szervezők, Horváth Zsolt, László Csaba, Nagy Tamás, Petrivics Bálint - valóban civilek - nevében Horváth Zsolt számolt be szombaton délután egy óra után, amikor javában zajlott a zsűrizés.

Innen a megjegyzés, hogy "még mindig esznek, nem tudom, hogy bírják". Nyilván jobbnál jobb ételek készültek szabadtűzön a két kiló felajánlott disznóhús fölhasználásával. A zsűriben ezúttal egy vendéglátóhely, illetve egy húsüzem vezetője kóstolt és értékelt, a zsűrinek minden évben tagja Sibinger Miklós felesége. Első három helyezettet hirdetnek, megneveznek egy különdíjast is. Azért kapta a Sibinger Miklós nevet a verseny, mert ő volt az, aki a közösségi főzés hagyományát meghonosította Horvátnádalján. Az elmúlt években mindig húsz fölött a jelentkező csapatok száma, most is jöttek Körmendről, a környező településekről. Tiszteletét tette a versenyen Bebes István polgármester, valamint Körmend június 9-én megválasztott, ősszel hivatalba lépő polgármestere, dr. Szabó Barna is.