- Egy rendezvény akkor igazán sikeres, ha a lakosság részéről is megvan a megfelelő érdeklődés. Úgy éreztük, hogy mivel sokszínű műsort válogattunk össze, ez nálunk megvolt. Az időjárás is kellemes volt, ezért is látogattak ki sokan a rendezvényre. Örültünk, hogy nagyon sok fiatal volt kint. Az idősek talán ezúttal pontosan a meleg miatt kicsit kevesebben voltak – fogalmazta meg Fodor Lászlóné polgármester, aki azt is elmondta: az idei falunap újdonsága az volt, hogy ezúttal három helyi főzőcsapat főzte a vacsorát, készült marha, sertés és vad is.

A rendezvényen részt vett Ágh Péter országgyűlési képviselő is. - Nagyon jó hangulatú jákfai falunapba kaphattam bepillantást, ahol megköszönhettem a polgármester asszonynak az elmúlt évek közös munkáját. A most lezáruló ciklusban a Kormány Magyar Falu Programja révén lehetőség nyílt többek között útfelújításra, játszótér-fejlesztésre, de jutott forrás például a civileknek, közösségszervezésre, temetőre is. Gratulálok polgármester asszony újraválasztáshoz és sok sikert kívánok neki, a képviselő-testületnek és a település minden lakójának. Jákfa ügye összeköt bennünket! - fogalmazott a képviselő.