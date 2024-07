És hogy szurkolói oldalról is megvizsgáljuk a jelenséget: lelkes futballdrukkereket is megkérdeztünk a meccsnézési szokásaikról. Varga Jenő amellett, hogy az Agora Szurkoló Házában közvetíti a mérkőzéseket, azokon a meccsnapokon, amikor nincs ilyen program, van, hogy egymástól külön, máskor a barátokkal gyűlnek össze meccset nézni. Mivel tagjai a sörbarátok társaságának is, adott, hogy ilyenkor söröznek – ehhez járult hozzá a baráti kör tagjaként Schäfer András válogatott labdarúgó édesapja, Schäfer Péter, aki kint volt a magyar válogatott meccsein és 5 literes söröshordókkal tért haza a szurkolótársakhoz Németországból, ezeket szokták ilyenkor felbontani. A sörök mellé, mivel, ahogy Jenő fogalmazott, nem nagy chipsevők, pizzát szoktak rendelni.

A séi Bozi Ágnes elmondta a foci Eb mérkőzéseit otthonukban, barátok és családtagok körében szokták nézni, ilyenkorra leginkább sörből, borból, szódából és rágcsálnivalókból vásárolnak be, de gyakran szerveznek közös sütögetést is. Hozzátette, ilyenkor a férfiak a tévé előtt szurkolnak, a nők pedig – amellett, hogy ők is nézik a meccset - , sorra hordják nekik a frissítőket.