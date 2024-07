Igazi kis békesziget a hegyhátszentjakabi Vadása-tó. Kora délutáni ottjártunkkor is meglehetősen sokan voltak a strand részén, de a hely így is abszolút megőrzi a családias jellegét. Bolla Csaba üzemeltető mutatja: a víz éppen 26 fokos a mai nap, ideális a hűsölésre. A hely ideális választás mindazoknak, akik a természet közelségét és a nyugodt környezetet keresik. A belépő ára rendkívül baráti: felnőtteknek 1000 forint, 17 óra után 700 forint. A 3 és 18 év közötti gyermekek, diákok, valamint nyugdíjasok számára 800 forint, este 17 óra után pedig csak 500 forint – ennyiből már egy gombóc fagyit sem eszünk. A 3 év alatti gyermekek és Hegyhátszentjakab helyi lakosai ingyen strandolhatnak. Délelőtt 9 órától este 19:30-ig csobbanhatunk itt és ha megéheznénk, a Bolla Strandbüfében kaphatunk a megszokott ételekből. Bolla Csaba elmondta: a hot-dog, a sült krumpli és a sör fogy legjobban náluk. A strandolóknak ingyenes ivókút áll rendelkezésére, külön kedvenc a mini strandkönyvtár a „Ne csak napozz, lapozz!” szlogennel.

A Vadása-tónál Bolla Csaba strandüzemeltető, büfés elmondta: a hot dog, a sült krumpli és a sör fogy a legjobban

Fotó: Szendi Péter

Strandok és belépők

Szentkútfürdő -Vasvár

A vasvári strand bejáratánál a jegyárus megosztja velünk: korán jöttünk, dél körül még csak nyugdíjasok és a táborozó gyerekek vannak, 17 óra után van általában a tumultus. Ettől az időponttól lehet ezer forintért úszójegyet váltani, ami zárásig azaz 19 óráig érvényes. Az egész napos belépő felnőtteknek 2.600, gyerekeknek 1.300, nyugdíjasoknak 2.200 forint. A vasvári lakosok és a csoportban érkezők egyéb kedvezményekre is jogosultak. A fürdő három medencével rendelkezik: egy termálmedencével, egy pancsolóval és egy úszómedencével – 30 és 35 Celsius fok körüli hőmérsékletűek. A termálmedence vize 2.370 méter mélyről ered, ami kristálytiszta és kellemes hőmérsékletű, ottjártunkkor is ez volt a legnépszerűbb a fürdőzők körében. Van egy kis foci- és röplabdapálya is, illetve a minibüfében kapható limonádé többféle ízben, kávé, sör, üdítő és különböző gyors és meleg ételek: rántott húsok és zöldségek, gyros tál, hamburger, sült krumpli szerepel a repertoárban. Idén szeptember 15-ig lesznek nyitva, minden nap 10:00 és 19:00 óra között. Június 24-től hétfőnként 18 órától ingyenes vízi tornát tartanak Takács Judit Aquafitness oktató vezetésével.