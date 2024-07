A 2021-ben bekövetkezett súlyos balesete előtt rendkívül komoly sporteredményeket tudhatott magáénak dr. Varjú Gábor, aki összesen kilenc teljes távú triatlonversenyt teljesített, ami egyenként 3800 méter úszásból, 180 kilométer kerékpározásból, valamint egy maratoni táv lefutásából állt. Ehhez pedig hetente 12-15 órát edzett. Nem csoda, hogy a részleges bénulással járó balesete is éppen bringázás közben következett be. Azóta aztán rengeteg víz lefolyt még a Perinten is. Közel 2,5 év elteltével pedig a népszerű szombathelyi állatorvos Veszprémben ismét egy triatlonversenyen „állt rajthoz”.

- Azt a csütörtök délelőtti 120 kilométeres kerékpáredzést soha nem felejtem el, amikor Csákánydoroszlónál megtörtént az ütközés, bár a részletekre nem is emlékezem. Azt a balesetet a sport okozta, de a felépülésemben is a sportolói múlt segített. Edzett volt a szervezetem és megszoktam azt, hogy célokat tűzök ki magam elé, és azokat megpróbálom teljesíteni. A felépülésem is egy ilyen cél volt – fogalmazott dr. Varjú Gábor, aki már a kórház folyosóján „időfutamokat” tartott magának a kerekesszékkel. Aztán már kint a szabadban folytatta ezeket a speciális edzéseket, melyek hatására mind az eredményei, mind pedig az erőnléte egyre javult.

- Akkor először egy óra alatt egy kilométert tudtam megtenni, most pedig hatnál tartok. Szépen lassan fejlődtem. Az úszás is nagyon nehezen indult, amit fent Budapesten tanultam meg újra. Megrázó volt, hogy mindent az alapoktól kellett elkezdenem. Kezdésként 300 métert úsztam egy óra alatt, de Szabó Tamás segítségével most már 1000 méter felett járok. A veszprémi versenyen a táv felét gyorsban, a másik felét pedig mellben tettem meg. Hetente háromszor járok a szombathelyi vízilabdások medencéjébe gyakorolni, ami akadálymentesített és még medencelift is van. A kerékpározást pedig kézierővel tudom megoldani, mivel a lábaimat nem mozognak. Beszereztem egy úgynevezett handbike-ot, amivel először otthon görgőkön edzettem, de most már a szabadban bringázok a csapattársaim kíséretében. Volt rá példa, hogy egy lejtőn 52 km/h-ás sebességgel haladtam – adott helyzetjelentést a jelenlegi állapotokról a sportoló, aki 2,5 évvel a súlyos balesete után indult ismét egy triatlonversenyen.