S hogy mivel állunk szemben?

– A szamárköhögés az úgynevezett klasszikus fertőző betegségek közé tartozik, amely magyar nevét a szamárordításra emlékeztető köhögési rohamokról kapta. A kialakult betegség elsősorban a még oltatlan csecsemőket veszélyezteti. A kórokozó a Bordetella pertussis nevű baktérium, amely mindenütt előfordul, az emberi légutakban szaporodik, innen köhögés útján jut a környezetbe, és a nyálcseppeken levő baktériumok belégzésével jön létre a fertőzés. Fogékony szervezetben ezt követően 7-10 nap lappangási idő után kezdődnek a pertussis tünetei. A betegségnek három fázisa van: az első a hurutos fázis, amely láz nélkül, enyhe felső légúti tünetekkel, orrfolyással, tüsszögéssel 4-7 napig tart. Ebben a fázisban nehéz felismerni, pedig ekkor még hatásos az antibiotikum, és lerövidíti, enyhíti a kórlefolyást. A hurutos szak fokozatosan átmegy a rohamszerű köhögési szakba, amikor akár napi 20-40 köhögési roham zajlik. A köhögés kimerítő, egy-egy alkalommal hányással vagy légzéskimaradással fejeződik be. Ezek a köhögési rohamok 4-6 héten keresztül is tarthatnak, gyógyszeresen alig befolyásolhatók, és az antibiotikum is hatástalan (annyi értelme van, hogy megszünteti a kórokozó terjesztését a környezetben). Szinte minden külső inger köhögési rohamot válthat ki. A szamárköhögés szövődményei ebben a szakaszban jelentkezhetnek. Idővel a köhögési rohamok ritkulnak, rövidülnek, és a betegség átmegy a gyógyulási szakba, amikor fokozatosan megszűnik a köhögés. A betegség szövődménymentes esetben is 2-3 hónapig tarthat. Ez a kórlefolyás jellemző az oltatlan csecsemőben és kisgyermekben. Nagyobb gyermekekben enyhébben zajlik, felnőttekben pedig szinte mindig atípusos – elhúzódó száraz köhögéssel. Csecsemőben előfordul halálozás légzésleállás, illetve szövődmény következtében – mondja a főorvos.