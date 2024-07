Mizsei Zoltán egyházzenész, a kőszegi iASK zenei kutatója a volksgruppen.orf.at osztrák-magyar hírportálnak elmondta: közös koncerteket szerveznének a Rhomberg Géza vezette zenekarral, hogy bemutassák a térség zenei örökségét. De annak akár a felkutatásához, megismeréséhez is mintát biztosítana a kőszegi iASK zenei kutató műhelye. Mint elmondta, feltérképeznék a kőszegi zsinagóga egykori zenei életét, a zsidó liturgikus múltját, amelyről egyelőre nem sokat tudnak. Annyi bizonyos, hogy egy szombathelyi kántor működött itt, és az ő műveit szeretnék majd bemutatni koncerteken.

Mint ORF megírta, megkezdődött Kőszegen egy Nemzetközi Szinergia Campus (ISC) építése, ami magával hozza annak a lehetőségét és feladatát is, hogy a zenei kutató központ is egy nemzetközi központ legyen. A területi adottság a határ menti kisvárosban ideális arra, hogy nem csak az országon belüli, de akár a határon túli, burgenlandi zenei kutató központokat is összefogja, amelyek szívesen tennék le az átmeneti vagy nyári központjukat a vasi kisvárosban.