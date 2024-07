– Az egészséges szervezetű emberek is nehezen viselik a kánikulai napokat, de az idősebbek, a krónikus betegek, a kisgyermekek és a várandós kismamák még nagyobb veszélyben vannak. Az általános felmelegedés miatt szinte mindenhol a világon nagyon meleg az idei nyár. Választási lehetőségünk nincs, muszáj kibírnunk – mondja a főorvos, hozzáfűzve, hogy a terhesség alatt a nők szervezete egyébként is felfokozott üzemmódban dolgozik.

A várandós nő nehezebben birkózik meg a környezeti hatásokkal, a pocaklakó minden érzést, rezdülést érzékel

Forrás: Shutterstock

– Ilyenkor a keringés úgy rendeződik át, hogy a méh sok vért kapjon. Az alacsony ellenállású szerv ellátása érdekében a vérnyomás alacsonyabb lesz és a szívfrekvencia, a pulzus növekszik. A várandós nő nehezebben birkózik meg tehát a környezeti hatásokkal, vagyis megnő a túlhevülés és a kiszáradás rizikója is. A túlhevülés tünete lehet például a fejfájás, a szédülés, a hányinger, az izomgörcsök. Ez megnöveli az ájulás lehetőségét, ami a test és így a méh sérüléséhez is vezethet. Az úgynevezett Braxton Hicks összehúzódások, azaz a jóslófájások megjelenése gyakoribb, és súlyos esetben akár a szülés korai beindulását, a koraszülés előfordulását eredményezi. Ilyenkor növekszenek a méhlepény tapadási problémái, akár az életveszélyes kórkép kialakulását, az idő előtti lepényleválást is okozva. Keringési megterhelés miatt terhességi toxémia, mint terhespatológiai kórkép is jelentkezhet – magyarázza.

Ezzel együtt – mint mondja – nem mindegy, hogy milyen a várandós komfortérzete, milyen segítő praktikákra talál szülész-nőgyógyász orvosa vagy védőnője javaslatára.

– Otthon a legegyszerűbb megtalálni a komfortérzetet. Viseljen lenge öltözetet a kismama, fogyasszon bőségesen folyadékot, pihenjen, hűsítse a lakást, zárja ki a hőséget, iktasson be késő délutáni sétákat, így a rosszullét, a has esetleges keményedése, a méhtevékenység fokozódása elkerülhető. Az anya komfortérzete azért is fontos, mert a pocaklakó mindent érzést, rezdülést valamilyen formában, de érzékel.

Mindezeket figyelembe véve látták és látják el várandósaikat. A Szülészet–Nőgyógyászati Osztályon megemelkedett a szülések, és így sajnos a koraszülések száma is: elérte a napi 12-15 szülést is, ami fokozott megterhelést jelent a személyzetre, a szülésznőkre, a szülész- és gyermekorvosokra nézve is, mondja. Örvendetes viszont, hogy az újszülött-osztály, a szülőszobák is légkondicionáltak a kórházban.