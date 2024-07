Csukovicsné Muik Dzsenna férjével, Árminnal, valamint öt gyermekükkel és öt golden retriver kutyájukkal éli mozgalmas hétköznapjait. Elsőre azt gondolná az ember, hogy hét ember és öt kutya életét nehéz összekoordinálni a szünidőben, ők azonban rácáfolnak. Mivel nem a hazánkban máig még leginkább megszokott modellben – ami szerint anya és apa is eljár dolgozni – élnek, mint Dzsenna fogalmaz, könnyebb a dolguk, hiszen ő a munkáját hazulról végzi, így nem kell azon gondolkozniuk, hogy kire bízzák a gyerekeket, míg nincsenek odahaza. - Nagyon szeretjük ha együtt vannak, együtt vagyunk, így táborokat tudatosan nem is kerestünk számukra – mondta el Dzsenna, majd hozzátette: ezekkel kapcsolatban bizony az is szempont volt, hogy ha mindenkit be szerettek volna íratni, akkor kifizették volna egy horvátországi nyaralás árát. Ehelyett sokat járnak el egy-egy napra a Balatonra és ezekbe a kirándulásokba próbálnak mindig egy kis színt is vinni, volt, amikor például vonattal utaztak a tóhoz, amit a gyerekek nagyon élveztek. Terveznek emellett nyaralást is, vagy Horvátországba vagy Olaszországba fognak elutazni.

Nagycsaládban így telik a szünidő

Forrás: Szendi Péter

Az „elmenős” programok között is igyekeznek minél izgalmasabban elölteni a napokat. A nagyobb fiúk az iskolában kaptak a nyári szünetre bakancslistát, amiről igyekeznek közösen minden programot kipipálni: papírsárkányt eregettek, homokvárat építettek, kirándultak az erdőben, naplementét néztek, piknikeztek, vízi parkban és vidámparkban is voltak. Ezekről az élményekről albumot is készítenek. - A szünidőben mindig van idő arra is, amire a rohanós hétköznapokban nincs, például közös sütésre, grillezésre vagy éppen arra, hogy este sokáig kint maradjunk az udvaron – meséli az édesanya. Iskolai és óvodai napokon ugyanis, ahhoz, hogy az esti rutinnal minden gyerkőc időben végezzen, már hat órakor neki kell állni a készülődésnek.

Dzsenna hozzáteszi: amellett, hogy még aktívan dolgoznak, a nagyszülők is segítenek a gyerekfelügyeletben, amikor a szülőknek programja van, a kicsik is nagyon szeretnek a mamával és a papával időt tölteni. Emellett előfordul olyan is, hogy külön, gyerekenként apás és anyás programokat szerveznek.