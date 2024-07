A Rába áradása a szúnyogok ellepték a környező településeket, olvasóink beszámolói szerint szinte elviselhetetlen mennyiségű vérszívó keseríti meg a nyári napokat a környéken. A központi földi irtások és az önkormányzatok által megrendeltek légi szúnyoggyérítések sorra követik egymást, azonban fontos tudni, hogy mi is tehetünk azért, hogy mérséklődjön a szúnyoginvázió.

Egy pohárnyi vízben is több száz szúnyog fejlődhet

Forrás: MW/archív

Állóvízben szaporodnak a szúnyogok

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatójában kiemeli, hogy a csípőszúnyogok lárvái vízben fejlődnek, és nem csak a tavak és folyók környékén szaporodnak, hanem akár a lakóházak udvarán is találhatnak megfelelő helyet erre. Valójában sok faj lárvái a ház körüli kisebb vízgyülemekben, edényekben is kifejlődhetnek. Mint írják egy pohárnyi vízben akár több száz szúnyog is megjelenhet!

A nyári melegben a szúnyoglárvák fejlődése akár egy hét alatt végbemegy. Bár a levegőbe porlasztott szúnyogirtószer elpusztítja a kifejlett szúnyogokat, ha a lárvák zavartalanul fejlődnek a vízben, hamarosan újabb szúnyogok jelennek meg. Ezért fontos, hogy otthonunkban megszüntessük azokat a vízgyűjtő helyeket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik – írja a NÉHIB.

Javasolják, hogy először távolítsuk el a pangó vizet az udvarról. Az ott tárolt vödröket, kannákat, talicskákat és gyermekjátékokat fordítsuk fel, hogy ne gyűjtsenek esővizet. Az állatok itatóvizét rendszeresen cseréljük friss vízre, hogy ne alakulhasson ki bennük szúnyoglárva. Az esővízgyűjtő hordókat és víztárolókat fedjük le vagy takarjuk le sűrű hálóval, hogy a szúnyogok ne férjenek hozzá.

Ősszel különösen figyeljünk arra, hogy a garázs, pince és akna nyílászáróit tartsuk zárva, vagy védjük szúnyoghálóval, mivel sok szúnyogfaj a telet ilyen helyeken vészeli át. Ezen kívül fontos, hogy az ereszcsatornákat és vízelvezető árkokat karbantartsuk, hogy a csapadékvíz elfolyhasson, és ne maradjon pangó víz.

A kerti tóban tartott apró halak szintén segíthetnek a szúnyoglárvák elleni küzdelemben, mivel elfogyasztják azokat. Ha van medencénk, ügyeljünk arra, hogy rendszeresen tisztítsuk, mert a tiszta vízben nem maradnak életben a szúnyoglárvák. Ne tároljunk a szabadban olyan hulladékot, mint például a gumiabroncs, amelyben víz gyűlhet össze. A virágcserepekben és cserépalátétekben se hagyjuk hosszabb ideig állni a vizet. A temetői virágvázákat töltsük fel apró kaviccsal, sóderral vagy homokkal, és erre öntsük a vizet. A takaróponyvát és mezőgazdasági fóliát úgy terítsük le, hogy ne gyűjtsön vizet.