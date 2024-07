Tizenhat vármegye négyszáznegyvennégy településén és Budapest hat kerületében, összesen 86 ezer hektáron lesz a héten az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által koordinált szúnyoggyérítés - írják közleményükben. A földi kémiai beavatkozások 68 vasi települést érintenek.

Központi szúnyoggyérítési program a héten

Forrás: Katasztrófavédelem

Július 15-én az alábbi településeken lesz földi szúnyoggyérítés: Alsóújlak, Bajánsenye, Bejcgyertyános, Bő, Bük, Celldömölk, Chernelházadamonya, Csákánydoroszló, Csánig, Csénye, Csörötnek, Döröske, Egervölgy, Egyházashollós, Gasztony, Gérce, Gór, Halogy, Hegyhátszentmárton, Hegyfalu, Hosszúpereszteg, Ikervár, Ivánc, Jákfa, Kám, Karakó, Katafa, Kemestaródfa, Kercaszomor, Körmend, Magyarlak, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Magyarszombatfa, Meggyeskovácsi, Mersevát, Mesterháza, Mesteri, Molnaszecsőd, Nagygeresd, Nagymákfa, Nagymizdó, Nádasd, Nyőgér, Pinkamindszent, Pósfa, Püspökmolnári, Rábahídvég, Rábagyarmat, Rábapaty, Rábatöttös, Rátót, Répcelak, Répceszentgyörgy, Rum, Sárvár, Sitke, Sótony, Szarvaskend, Szeleste, Szemenye, Tompaládony, Vasalja, Vasegerszeg, Vasvár, Vasszentmihály, Zsédeny, Zsennye.

A július 16-ai irtás ezeket a településeket érinti: Balogunyom, Csönge, Felsőcsatár, Gencsapáti, Horvátlövő, Ják, Kenyeri, Nick, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Pornóapáti, Sorkifalud, Sorkikápolna, Szentpéterfa, Uraiújfalu, Vámoscsalád, Vaskeresztes.

Július 17-én pedig Szombathely területén lesz földi szúnyoggyérítés.

Mint írják, az időpontok időjárás függvényében változhatnak - a pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.

A kifejlett szúnyogok elleni védekezéseket földi úton, a települések lakott részein végzik, platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel. A készítményt apró cseppekre bontva, nagyon alacsony dózisban juttatják ki az esti és éjszakai órákban, így a méhekre és más nappal aktív rovarokra nincs hatással a beavatkozás - teszi hozzá az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, nagy igény lenne a központi légi gyérítésre is, főként a kevés pénzből gazdálkodó falvak önkormányzatai jelezték ezt. A katasztrófavédelem közleményében kitért arra is, hogy a nagy hőségre tekintettel légi kémiai kezelésekre továbbra sem kerül sor, mivel az csak a napnyugtát megelőzően kivitelezhető, amikor a meleg miatt még alig repülnek a szúnyogok. nappali forróságot a legtöbb szúnyogfaj elkerüli, igyekeznek árnyékos területeken, fák és bokrok védelmében átvészelni a meleget.