Ahogy megírtuk, a vasiak egyre jobban szenvednek a Rába és Pinka áradása utáni szúnyoginváziótól. Múlt héten földi gyérítést végzett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az NNK időközben pedig több vasi településen engedélyezte annak a vegyszernek a használatát, ami a légi szúnyogirtáshoz szükséges. Szombathelyen, Vasváron, Szentgotthárdon, Körmenden, Répcelakon és Celldömölkön is engedélyezett a légi szúnyogirtás, emellett több folyó és patak menti kistelepülés szerepel az NNK listáján. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel t. alezredes érdeklődésünkre elmondta, a felsorolt településeken nemcsak a katasztrófavédelem által koordinált gyérítés végezhető légi úton, hanem a települések által végzett is. Minden önkormányzatnak nemcsak lehetősége, hanem feladata is saját költségvetése terhére szúnyoggyérítést végeztetni a településen – tudtuk meg a válaszból.

Egyelőre így irtják a szúnyogokat Csákánydoroszlón

Forrás: Szendi Péter

Stepics Anita, Körmend jegyzője tragikusként írta le a helyi szúnyoghelyzetet. Mint írta, Bebes István polgármester az árvíz után azonnal jelezte az igényt a légi gyérítésre. Többszöri elutasítás után most Körmend is zöld utat kapott, az önkormányzat saját finanszírozásból megkeresett egy vállalkozót, aki a napokban nyújtotta be jóváhagyásra az irtás menetét tartalmazó védekezési tervet, annak jóváhagyása után szállhat fel. Csákánydoroszlón hasonló a helyzet: a légi irtást végző vállalkozóval korábban felvették a kapcsolatot, aki jelezte, hogy azonnal kéri az engedélyt, ha lehetséges lesz a légi irtás. Az engedély birtokában azonnal megrendeljük a munkát, amit az önkormányzat fog fizetni – tájékoztatott Horváth István polgármester. Vasvár is megrendelte a légi gyérítést. Császár István, Vasszentmihály polgármestere úgy fogalmazott, amennyiben lehetséges, ők is élni fognak a lehetőséggel. – 2023-ban minden követ megmozgattunk légi szúnyoggyérítéssel kapcsolatban, még magáncéggel is megpróbáltuk, akár úgy is, hogy ki kellett volna fizetnünk a teljes költséget, de még úgy sem sikerült – fogalmazott a polgármester, aki azt is hozzátette, hogy Vasszentmihály határában folyik a Rába, valamint a Vörös-patak és a Lahn-patak.