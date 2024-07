Tényleg soha nem jó semmi? Ezen gondolkoztam el a napokban. A közvélekedés szerint a magyar meglehetősen pesszimista és búvalbélelt nép, azt mondják, megtaláljuk a kákán is a csomót. Bármikor, bármilyen helyzetben. A minap a boltban vásároltam, és a következő párbeszéd zajlott le előttem: „Jaj, hát nem lehet bírni ezt a meleget!” – panaszkodott az egyik fél, míg beszélgetőtársa rákontrázott: „Kibírhatatlan, a szúnyogokról meg nem is beszélve!” Néhány méter séta után eszembe jutott: télen hasonló párbeszédek fültanúja voltam: „Jaj, hát nem lehet bírni ezt a nagy hideget! Igen, és még az utak is hogy csúszkálnak a jégtől, alig lehet vezetni!” Már várom az őszt, hogy nyakon csípjem az akkor ügyeletes problémát.