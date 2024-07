Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke emléklapot adott át Vép polgármesterének a városi cím elnyerésének 15 éves évfordulóján. Majd vasi települések vezetői köszöntötték a 15 éves várost.

Az önkormányzat Vép Városért kitüntetésben részesítette a település érdekében munkálkodókat. Az ő tiszteletükre szólt a rendezvénysátorban a Vépi Himnusz.

Éveken át tartó áldozatos gyermekorvosi tevékenységéért, Vép városért és a gyermekekért végzett önzetlen munkájáért Vép Város Díszpolgára címet adományoztak dr. Garda Károlynak, aki 1991-től napjainkig Vépen látja el a házi gyermekorvosi teendőket. Orvosi tevékenységéhez kapcsolódóan 1992 és 2002 között különböző közszerepléseket vállalt, mint a Vas Megyei Orvosi Kamara elnöke, valamint a Magyar Orvosi Kamara Osztrák referense. 2003-ban létrehozta a Kneipp Egyesületet Bük, Vasvár és Sárvár részvételével, 2008-ban megalapította a Magyarországi Kneipp Szövetséget, aminek elnöki tisztét is betölti. A gyógyításon kívül a fiatalok tehetségének felismerése is szívügye dr. Garda Károlynak. 1977-ben az ő javaslatára jött létre a Tudás Fája Közalapítvány, amelynek a működését azóta is támogatja, hangzott el.

A város érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért Vép Városért érdeméremmel és kitüntető oklevéllel mondott köszönetet a település Galambos Tamásnak és Galambos Balázsnak, a Galambos cégcsoport vezetőinek. 2007 óta működik vépi telephelyük, a logisztikai központ, a kamion terminál és a Mad Mex étterem. A cég folyamatos fejlesztése a kisváros fejlődésére is jó hatással van, így szólt a méltatásuk.