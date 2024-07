Krizevac. A sziklás meredélyen Mikulyák László atya vezetett a keresztúton, meg-megállva a stációknál, elmélkedve Krisztus szenvedéstörténetén

Fotó: Merklin Tímea

Másnap pirkadatkor Nagy Kereszt hegyére (Krizevac) indult a csapat nagy része, aki vállalta a meredek, sziklás, hosszú ösvényt, akár bottal. A keresztút 520 méteres magasságig vezet, a stációknál meg-megállva lehet elmélkedni Krisztus szenvedéstörténetén. A hegytetőn egy hatalmas beton keresztet található, amelyben Jézus keresztjének ereklyéjét helyezték el. A zarándokok erős elhatározással küzdenek a zord felszínnel, a sziklák még csúszósak is, fényesre csiszolódtak a milliók cipőtalpai alatt. Van, aki mezítláb járja végig az utat, de láttunk titokzokniban igyekvőt is. Lefelé mindenki a saját gondolataira van bízva, no, meg a botjára, a térdeire, amelyek lefelé még jobban kell, hogy tartsanak. Ami e nehéz fizikai körülmények között felmerül, azon dolgozik a lélek, remegő, fáradt láb nem számít; öregek, betegek is feljutnak és lejönnek – nagyon boldogan, hogy ezt az utat megjárták, utólag kicsit tán csodálkozva, hogy micsoda csoda erőt kölcsönzött számukra a célkitűzés, a hely szelleme vagy valami megfoghatatlan, láthatatlan, ami átdarálta őket a kőrengetegen, szinte megőrölte és újrateremtette lényüket a hajnal.

Krizevac. A hegytetőn egy hatalmas beton keresztet található, amelyben Jézus keresztjének ereklyéjét helyezték el. Elöl Mikulyák László atya

Fotó: Merklin Tímea

Némi szilencium után meglátogattunk egy Kanadából idetelepült házaspárt a mesebeli szépségű kastélyukban, viszontlátva építőanyagként a hegyen taposott köveket. Nancy és Patrik a történetüket mesélték: az asszony ügyvéd volt, a férfi üzletember. Megtérésük után mindent eladtak és ideköltöztek, mert „itt az Ég nyitott a Föld fölött”. Amint megtudtuk: a pár böjtön és imán keresztül éli Máriát, akit ők sohasem láttak az itt töltött immár harminc év alatt.

Nancy és Patrik kastélya Medjugorjében

Fotó: Merklin Tímea

Este szokásosan rózsafüzér és nemzetközi szentmise volt a Kegytemplomnál sok-sok ezer ember részvételével. Érdekes, hogy a kéttornyú templom eleve is milyen nagynak épült − a korábban 500 lelkes kis faluban, 1966-ban szentelték fel Szent Jakab, a zarándokok védelmezője tiszteletére. Majd a jóval később, 1981-ben kezdődött jelenések hírére egyre nagyobb számban érkeztek a hívők, a templom mellett gyóntatószékeket, szabadtéri oltárt, parkot alakítottak ki. A település 4300 lakosú városkává nőtte ki magát, lépten-nyomon szállodával, és a nehezen járható kopár mészkővidék – ahol kevés a művelésre alkalmas föld – egy mediterrán pihenőhelyként virágzott fel, mintha Mária megajándékozta volna az itt élőket a vallási turizmussal.