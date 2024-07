Közösségi oldalunkon gyakran teszünk fel változatos kérdéseket, melyekre időnként magas számban érkeznek válaszok, vélemények, hozzászólások. Így történt most hétvégén is, amikor a pénteki olimpiai megnyitóünnepségről kértük ki olvasóink véleményét. A másfélszáz vélemény itt olvasható – ezekből szemezgettünk, és igyekeztünk leszűrni a közhangulatot, általános vélekedést. A közösségi média felülete meglehetősen demokratikus: a szélsőséges véleményeket letiltják, blokkolják, de legnagyobb része megjelenhet. Nyilván sok a rövid poszt: mémekkel, ikonokkal és emoji-kkal kifejezett vélekedés, ám sokan billentyűzetet is ragadtak, hogy szóban is kifejezzék: hogyan is látták, élték meg a megnyitó ünnepséget.

Általános vélekedés volt, hogy a sok órás, elnyújtott esemény igen hosszúra sikeredett, nagy türelem kellett a végignézéséhez. Még a képernyők előtt is – hát még élőben! Mint tudjuk, szakadó eső nehezítette a végig való kitartást, és ez természetesen óhatatlanul is csökkentette az élményt. A Szajna partja volt ugyanis a helyszín, szakítva az eddigi olimpiai hagyományokkal, melyek mindig egy stadionban zajlottak. Akadt, aki az Amazonas-hoz hasonlította az esemény hosszát, voltak, akik pedig menet közben elkapcsoltak, mást csináltak, megelégelték. Sokan megemlítették a 21. századi technikai színvonalat, dicséretképpen. Szóba kerültek látványelemek, a lézer-show és a hőlégballon is. Pozitív kritikákat kapott Celine Dion fellépése: az sokaknak tetszett.

Legtöbbeket a szexuális „sokszínűség” bemutatása ingerelt véleményre. Méltatlannal ítélték meg az Olimpiai Játékok szellemére tekintettel, és politikát, a manapság divatos woke-áramlatot vélték felfedezni. Gyakran szóba került Macron elnök is. Mindezeken keresztül pedig a liberális kontra konzervatív világnézet, ami napjainkat – világszinten is – oly mértékben jellemzi, ami szemmel láthatólag még a sportot sem kerülte el. Ez egyébként szintén sokaknak fájó pont volt: vélhetőleg, akik nem szeretnének napi szinten (vagy még azon túl sem) foglalkozni politikával. A sporttól egy magasabb rendű üzenetet vártak (vetélkedés – de békében, egymásra való tekintettel és a mások tisztelete stb.).