A főzőcsapatok már kora délután nekiláttak a tócsnis ételek elkészítésének. A jó hangulatú főzést köszöntők követték. Előbb Budai Győzőné polgármester mondott beszédet, majd V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő szólt a petőmihályfaiakhoz. - Mi tagadás, mi magyarok szeretjük a hasunkat. Ezért híres messze földön a gasztronómiánk; ezért szerepel a települési, a megyei, a nemzeti értékek, de még a hungarikumok között is számos olyan elem, aminek már a hallatán is összefut a nyál a szánkban; ezért őrizzük féltve a hagyományos receptjeinket és ugyanezért kísérletezünk néha az újításokkal – ahogyan azt immár másodjára láthatjuk és kóstolhatjuk meg a petőmihályfai Tócsni Fesztiválon – mondta beszédében, majd felsorolásba kezdett: „lapcsánka, harula, görhöny, macok, cicege”. - A felsorolás számomra nemcsak a magyar nyelv sokszínűségéről és a vidéki magyar ember nyelvi leleményességéről tanúskodik, hanem azt is bizonyítja, hogy a helyi értékeinket csak a helyi közösségekbe ágyazottan lehet értelmezni – mondta el köszöntő beszédében, majd elmondta: az Értéktár Bizottsággal az a cél vezérelte őket, hogy a „mezei” falunapoknak legyen egy olyan étele, ami a településhez kötődik.

Beszédét követően Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke üdvözölte a fesztivál létrejöttét és megemlékezett arról, hogy náluk, Jánosházán bizony cicege az a tócsni.

A délután és az este további részben környékbeli kulturális egyesületek szórakoztatták a fesztivál résztvevőit, majd tombolahúzás és bál következett.