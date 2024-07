Csúcsra járatta magát a hőség kedden, hiszen az eddigi kánikulai napokra még rátett egy lapáttal az időjárás. Erre szokták azt mondani, ez nem Kárpát-medencei embernek való idő. De az is sokat elárul az időjárásról, hogy például a szombathelyi Éhen Gyula téren még egy színesbőrű hölgy is inkább az árnyékos helyet választotta a napos helyett, tehát ez a 34-35 fok még neki is sok volt. Ami a fürdőket illeti, Sárváron ki lehetett tenni a megtelt táblát, szinte gombostűt sem lehetett leejteni a létesítményben. Természetesen a magyar mellett hallani lehetett német, és szlovák hangot is, de nincs ebben semmi meglepő, hiszen mások mellett a sárvári fürdő is európai hírű.