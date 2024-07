Kollárits Gábor polgármester köszöntötte a helyieket a falunapon, s az elmúlt egy év fejlesztéseiről, a tervekről is beszámolt Ágh Péter államtitkárnak, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselőjének.

– A Magyar falu program keretében két utcában aszfaltozhattunk – mondta el. – A Fő utca egyik szakaszának felújítására pedig beadtuk a pályázatot. Ugyancsak a Magyar falu programból elnyert támogatásból végezhetjük el a faluházban a fűtéskorszerűsítést. A korábbi rendszer helyett a jövőben korszerű gázkazán és radiátorok adják majd a meleget. A nyílászárókat az önkormányzatunk saját forrásából cseréljük le – összegzett lapunknak Kollárits Gábor.

Ágh Péter kiemelte, ha Tömörd pályázati eredményeit nézzük ebben az önkormányzati ciklusban, akkor azt láthatjuk, hogy számos célra jutott. Ezek közül a leglátványosabbak az útfelújítások voltak – hangsúlyozta az államtitkár. – Köszönöm a munkában polgármester úr partnerségét. A falunap ismét rámutatott a kistelepülés közösségi erejére, ahol a kastély tulajdonosa is bemutatta, mennyi lépést tett eddig már a történelmi épület megmentése érdekében. Ezzel a munkával Tömörd egyik szimbóluma születhet újjá.

A falunapon a gyerekeket népi játékok, arcfestés, körhinta is várta, illetve volt zenés-táncos előadás is. Az érdeklődők a dottó vonattal járhatták körbe a települést. Akik megéheztek, langallót és vadpörköltet ehettek.