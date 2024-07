Hetek óta nem tágít a rekkenő hőség, fő a fejünk, és háromszor is meggondoljuk, melyik napszakban és mennyi időre hagyjuk el a lakást. Pántos trikóban, sokfaktoros védelemmel és lenge ruhákban indulunk útnak, ha mégis kimerészkedünk. Nem úgy a hagyományőrzők, akiknek, köztünk szólva, nincs most könnyű életük. Látom a saját szememmel és olvasom a hírekben: felvonultak jelmezeikben, felöltötték a páncélt, újrajátszották a győztes csatát, bemutatót tartottak a színpadon. Sárvár és Szentgotthárd után a hétvégén felkészül Kőszeg. Jön az újabb időutazás: ágyúszó és fegyverropogás között szombaton összecsapnak a várvédő vitézek és a török hódítók. Az időjárás-előrejelzés szerint őket sem kíméli majd a kánikula. Hősök a hőségben – nektek is jár a tisztelet!