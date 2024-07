Találkozás a szombathelyi vasútállomáson a 06:42-kor Budapest felé induló vonatnál. Ajkától autóbusszal folytatják az utazást.

A túra útvonala a Bakony gyönyörű vidékeire visz: Magyarpolány és Döbrönte látnivalóit mutatja be. Körtúra, tehát Magyarpolányon is fejeződik be.

A túratávolság 16,9 km, a közben megtett szintkülönbség: 340 m lesz.

A túravezető Süle Antal lesz, telefon: +36 20 288 3288.