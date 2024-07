A Hold közismert napi mozgása mellett a holdpálya térbeli elhelyezkedése is folyton változik. E 18 és fél éves periódus eredményezi, hogy idén és jövőre a nyári teleholdak a szokásosnál alacsonyabban, míg a téli teleholdak a szokásosnál magasabban járnak. - A Hold ezen ritka szélső állásaira már 2 és fél ezer éve is felfigyeltek, Németország területén találtak olyan vaskori temetőt, ami tájolása az ilyen szélső holdállásokkal esik egybe, a sírok helye pedig a nyári égbolton látszó csillagképeket képezte le – tudtuk meg a szakembertől, aki két egészen közeli látványosságra is felhívta a figyelmet. Égi kísérőnk szoros közelségben lesz a Skorpió csillagkép Antares nevű csillagával július 17-én este, egy héttel később július 24-én pedig a Szaturnusz bolygót közelíti meg. Aki ez utóbbiról lemaradna, október 14-én pótolhatja a látványt.

Tavaly ilyen volt a holdfogyatkozás

Fotó: VN/Mitre Zoltán

Mitre Zoltán szólt arról is, a Perseidák augusztus 13-14-én érik el maximumukat, ekkor számíthatunk a legtöbb hullócsillagra. A meteorraj észlelése hajnalban a legkedvezőbb, amikor a Hold már a horizont alatt lesz. Kora ősszel egy nem túl látványos hajnali részleges holdfogyatkozásnak is tanúi lehetünk: szeptember 18-án, hajnali 4 óra körül a Föld teljes árnyéka a Holdkorong területének 3,5 százalékát takarja majd el.

Közel 80 év után az idei év második felére várják a csillagászok az Északi Korona csillagkép híres nóvacsillagának, a T Coronae Borealis-nak - egyes elnevezés szerint Tűzcsillagnak - a megjelenését. - Egy 2600 fényév távolságban lévő kettőscsillagról van szó, amely egy fehér törpéből és egy vörös óriásból áll. A csillagok elég közel vannak ahhoz, hogy a vörös óriás külső rétegeiből származó anyagot a fehér törpecsillag összegyűjtse. Az anyaggyűjtés hatására egy idő után a fehér törpe atmoszférájában egy termonukleáris robbanás keletkezik, ennek fényét láthatjuk szabad szemmel. A kettőscsillag jelenleg csak nagyobb távcsövekkel látható, fényességének pillanatnyi viselkedése alapján azt gyanítják, hogy a következő robbanás hónapokon belül,

egyes feltételezések szerint már augusztusban láthatóvá válik. A nóva fényessége a Sarkcsillag fényességével egybevágó, amely csak pár napig

tart, és újabb 80 évet kell várni a következő szabadszemes megjelenésére - magyarázta Mitre Zoltán, aki azt ajánlja: a csillagkép és a nóva helyének

azonosításához használjuk az okostelefonra letölthető planetárium alkalmazást.