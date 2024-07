A négy éve útjára indított Utcaművészeti Fesztivál idén július 13-án, szombaton várja egész napon át az érdeklődőket az interaktív művészeti élményt nyújtó programokra. Egy szombat, mikor a szombathelyi, valamint a környékbeli zenészek, képzőművészek és táncosok elfoglalják a belvárost. Legyen szó mezítlábas utcazenéről, komolyabb zenei produkciókról, képzőművészetről, táncos produkciókról vagy gyerekprogramokról, itt mindenki megtalálja a szívéhez közel álló „szigetet”. Mutatjuk a programot.

Helyszínek és programok

Modam: 9:15-10:30 Brian Mountfoot, 11:00-12:15 Radiogram, 17:00-18:00 Meraki, 19:00-20:00 Bujtás Ervin, 21:00-22:00 feri.rar (DJ Jenei)

Mozi Kávézó: 16.00-17.00 Fuzz Box, 18.00-19.00 Dirty Slippers, 20.00-21.00 Bye Guna Rock

Kilences: 17.00-18.00 Grabarits Tesók, 19.00-20.00 Andalgó, 21.00-22.00 That’s Right Baby

BM udvar: 16.00-20.00 Tremolo Duo, Biozenész, African and Arabic Rhythm Group

Bécsi Kávézó: 16.00-17.00 Kendik Péter, 18.00-19.00 Culture Cuvée, 21.00-22.00 Blues Jam

Street Art kiállítók: Szalai Lilian, Joó Rebeka, Czenki Barbara, Keresztes Ádám, Keresztes Petra Zsófia, Tóth András, Fareart, Tebeli Szabolcs, Tóth Viktória, FrankenVi

Utcazene (nagy kapualj – Kőszegi 6.): Savaria Worship Band, Korponay Zsófi-Bánó Zoltán, S. Hollósy Kornél, Háklár Duó

Utcatánc: West Side TSE, Energy TSE

Kézművesek és gyerekjátékok is várják az érdeklődőket.Rónaszéki Linda képzőművészeti gyermekfoglalkoztatója pedig 17-19 óra között várja majd a kicsiket.