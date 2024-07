Az Ars Sacra Alapítványnak köszönhetően Gencsapátiban is megtekinthető a Magyar szentek és boldogok című szabadtéri kiállítás július 22-éig 9 és 21 óra között – erről a Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár Facebook-oldalán adtak tájékoztatást. „A tablók magyar szenteket és boldogokat sorakoztatnak fel. Az érdeklődők rövid életrajzi leírást is olvashatnak az installációkon. A kiállítás többek között Szent István, Szent László, Szent Imre, Boldog Brenner János, Mindszenty József bíboros, Márton Áron, Boldog Batthyány–Strattmann László vagy Szent Margit életét mutatja be Kállai Nagy Krisztina grafikusművész és Bethlenfalvy Gábor (szöveg) jóvoltából” – olvasható a bejegyzésben.