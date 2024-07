Váray Domonkos, tizenkét éves ifjú zongoraművész- és zeneszerző-növendék lépett fel a zsinagógában múlt héten a Kammermusikfest Lockenhaus (Lékai Kamarazenei Fesztivál) kőszegi koncertjén. Domonkos zenészcsaládból származik, és már háromévesen zongorázott, később kisebb darabokat is komponált.

A 12 éves Váray Domonkos

Fotó: Fotó: VN/Lipi András iASK

Klasszikus zeneirodalmi művek mellett dzsesszdarabokat is játszik. Számos kiváló művésszel lépett már fel. 2020-ban a VII. Nemzetközi Zongoraversenyen első helyezett lett. A Művészetek Palotájában játszott a 95 éves Kurtág György születésnapi hangversenyén. 2021-ben a Nemzetközi Orbán György Zongoraversenyen Szentendrén szintén első helyezést ért el.

A koncerten Bartók Béla és Mozart művei mellett dzsesszt is játszott, sőt saját szerzeményeiből is hallhatott ízelítőt a közönség, számolt be közösségi oldalán a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete.

Aznap két hangversennyel várták a közönséget: Cristina Galietto gitárművész visszatért a zsinagógába, miután 2023-ban már adott koncertet a Lékai Kamarazenei Fesztiválon.