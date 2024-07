A Vármegyei és térségi identitás erősítése, térségfejlesztési együttműködések kapcsán:

A Vármegyei cselekvési terv alapján a vármegye, térség lakosságának kulturális közösségi identitását, együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek,

események, programok, folyamatok, rendezvények megvalósítása (Vas Vármegyei Értéknap, Asztalkő Fesztivál, Vas Vármegyei Tematikus Gasztronómiai fesztiválok sorozata, Színházi Tájoló, Vármegyei Néptáncprogram)

A közösségi akciókhoz, eseményekhez, programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása és fenntartása a megvalósítás alatt (Megyei érték tananyagok és honlapok, valamint médiatartalmak fejlesztés)

Kiemelt térségi, járási szintű térségfejlesztési együttműködések támogatása - kiadványok, háttértanulmányok, elemzések készítése (többek között Vas Vármegyei hagyományok c. könyv, Vasi ételek c. könyv, Vas Vármegyei érték kiadvány, Vas Vármegyei legendák c. könyv, Vasvármegye c. újság)

Ifjúsági közösségfejlesztő és képzési programok, kapcsolódó tevékenységek kapcsán:

Helyi fiatalok hasznos szabadidő eltöltését, információhoz jutását, társadalmi részvételét támogató tevékenységek, programok (Iskolakert program, Nyári egyetem)

Ifjúságot megtartó programok, kapcsolódó tevékenységek megvalósítása:

Fiatalok bevonása a helyi ügyek alakításába települési szintű ifjúsági fejlesztések, valamint civil szervezetek helyi programjainak támogatásán keresztül (Diákparlament, Diákközgyűlés)

A projekt során a Vármegyei cselekvési terv alapján a vármegye lakosságának kulturális közösségi identitását, együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó marketing feladatok ellátása is megtörténik, valamint elkészül az EFOP-1.6.3-17-2017-00011 projekt keretében 2020-ban elkészített Szolgáltatási Út Térkép és a Megyei Esélyteremtő Paktum felülvizsgálata is.

A támogatási kérelemben igényelt összeg: 500 millió Ft.