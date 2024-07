Nagyon hosszú múltra tekint vissza dr. Varjú Gábor és a Vasi Vasember viadal kapcsolata. Annak idején tinédzserként még csak csodálattal nézte a versenyzőket, aztán 30 éves kora után már el is indult az egyik erőfelmérőn, amit aztán még jó pár követett.

– Nagyon sokszor vettem részt a Vasi Vasemberen, amit nagyon kedveltem is, bár az az igazság, hogy időközben áttértem a teljes távú triatlonversenyekre, így a szombathelyi viadal egy igen kellemes, erős edzéssé nemesült, melyek után általában még 100 kilométert kerékpároztam levezetésként. A 2021-es súlyos balesetem után viszont most indulhattam először, és bizony nagyon tartottam tőle, főként a nyíltvízi úszás miatt – fogalmazott a Vasi Triatlon SE színeiben induló dr. Varjú Gábor, aki a szervezőknek köszönhetően speciális eszközökkel versenyezhetett.

Dr. Varjú Gábor megköszönte a segítőinek az odaadó támogatást

Forrás: VN/Vasi Vasember/Facebook

A visszatérő sportoló elmondása szerint az 1450 méteres úszást a mezőny előtt indulva végig mellben teljesítette, és az 57 perces idejével igen elégedett volt. Ezt követően jött a kerékpározás, azaz a handbike. A 40 kilométert 2:12 óra alatt tette meg úgy, hogy közben a nardai lejtőn 60 km/h-s sebességgel száguldott. A zárószám a futás volt, vagyis a kerekesszékezés. Ezt a 10 kilométert pedig 1:20 óra alatt tudta le dr. Varjú Gábor, így a tervezett 5 órás álomidőnél lényegesen jobbat ért el: 4:30 alatt letudta az egész versenyt.

– Nem volt egyszerű a történet, mert most egymást követően kellett teljesítenem a versenyszámokat, amit azért így nemigen próbáltam még, mert külön-külön gyakoroltam őket. Összességében nagyon elégedett vagyok a teljesítményemmel, és szó szerint igen-igen boldog voltam attól, ahogyan a közönség és a versenyzőtársak fogadtak. Lélekemelő volt az egész, és biztosan építkezni is tudok majd belőle. No és persze köszönöm azt a rengeteg segítséget, amit főként a Vasi Triatlon SE sportolóitól kaptam, de úgy érzem, hogy lényegében mindenki ott segített, ahol csak tudott – zárta szavait picit meghatódottan a remek sportember a nagy visszatérése után.

Kapcsolódó: