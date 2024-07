A Vassurányi Sportnapok első napján a sportprogramok (kispályás foci, falu asszonya és -bikája verseny, darts, a teqball, airsoft, Gyerek7próba, dekázó- és tizenegyesrúgó-verseny, aerobik) és főzőverseny mellett szombaton adták át a Vassurányért díjakat és Ágh Péter országgyűlési képviselő is ezen a napon látogatott ki a rendezvényre, ahol az este fő fellépőjével, Kis Grófoval is lefotózkodott. - Vassurány egy közösségi erőben bővelkedő település, amit a mostani Sportnap is bizonyít. Forrai Dániel polgármester is sokat tesz ezért, akinek újraválasztásához gratulálok. Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva a jövőben is közös célunk, hogy a vassurányi emberekért dolgozhassunk - fogalmazott a képviselő.