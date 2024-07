A múlt hét szerdai ülésen a napirendi pontok előtt a testület nevében Tóth Balázs polgármester virágcsokorral köszöntötte Borbás Imrénét, a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőt nyugdíjba vonulása alkalmából, méltatta több évtizedes, áldozatos munkáját és boldog nyugdíjas éveket kívánt.

Tóth Balázs polgármester a legutóbbi vasvári testületi ülésen

Fotó: Szendi Péter

Vasvári testületi ülés

Ezt követően tájékoztatott: Vasvár többszöri próbálkozás után végül megkapta az engedélyt a légi irtáshoz szükséges vegyszer használatára, ezért önkormányzati költségen légi szúnyoggyérítést végeznek tervek szerint ezen a héten, ennek költsége körülbelül kétmillió forint lesz.

Az ülésen Tóth Balázs ismertette: az Alkotmány utcában lévő volt iskolaépület használaton kívüli épületszárnyát többlakásos lakóépületté alakítaná az önkormányzat, melynek alaprajzi koncepciótervét is bemutatta képviselő társainak. Az épület déli részében jelenleg is önkormányzati lakások találhatók, az északi rész korábban iskolaként és kollégiumként működött. Itt 33 és 66 négyzetméter közötti lakások kialakítását tervezik, az épület mögött található udvar átalakításával és a lakáshoz szükséges parkolók kialakításával. Tóth Balázs elmondta, fiatalok házasok és/vagy élettársak közös életének indulását segítenék az úgynevezett fecskelakásokkal. Összesen 16 plusz lakást tudnak kialakítani a jelenleg használaton kívüli épületrészben, mindegyikhez külön parkoló járna a telken belül. A testület egyhangúlag elfogadta a tervet, így hamarosan megkezdődhetnek az átalakítási munkálatok is.

Ezen kívül Németh István, a Vasi Triász Kft. ügyvezető igazgatója tartott beszámolót a távhőszolgáltatás helyzetéről, illetve a cég 2024. évi üzleti tervét is ismertette a testülettel, akik egyhangúlag elfogadták azt. Döntöttek még önkormányzati lakásban élők szerződésének meghosszabbításáról, új bérbeadásokról is, illetve a Járdányi utcai buszváró felújításához szükséges beszerzési eljárás lefolytatásáról is.